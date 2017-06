Rechter geeft omwonenden gelijk: helikopters Gilze-Rijen oefenen tot middernacht

UPDATEGILZE-RIJEN - Het Defensie Helikopter Commando (DHC) op vliegbasis Gilze-Rijen legt zich neer bij het besluit van de rechter tegen nachtvliegen. Het betekent wel dat de vlieguren in de zomer verschuiven naar later dit jaar en er meer in kortere tijd gevlogen gaat worden. Ook vraagt DHC opnieuw een ontheffing aan als er weer missies komen.

Eerder dit jaar verbood de voorzieningenrechter nachtvliegen in de zomer na bezwaar van omwonenden. DHC vraagt de laatste jaren ontheffing aan voor nachtvliegen om tussen april en oktober een aantal weken in plaats van tot 24.00 uur tot maximaal 01.00 uur te kunnen oefenen. Dit jaar zou dat in zes weken zijn van maandag tot en met donderdag.

Bezwaar

Omwonenden betoogden met succes dat de ontheffing geen jaarlijkse vraag zou moeten zijn. Zeker niet omdat er dit jaar geen missies zijn waarvoor extra geoefend moet worden. Want dat argument gebruikte de Luchtmacht om de noodzaak van nachtvliegen aan te geven.

Uitdagende training

,,Dat extra uur in de zomer is nodig omdat het in de zomermaanden pas laat donker wordt. Je kunt niet oefenen met helderheidsversterkers als het nog niet helemaal donker is'', legt majoor Inge van Megen van DHC uit. Bij deze oefeningen gaat het vooral om laagvliegen en landen en opstijgen in het donker, 'de meest uitdagende training'. Na de uitspraak van de voorzieningenrechter heeft DHC inmiddels besloten de aanvraag voor de ontheffing in te trekken.

A vondvliegperiode

Maar, waarschuwt DHC: ,,De uitspraak van de rechter betekent niet dat er minder gevlogen wordt. De zomeruren verschuiven naar een avondvliegperiode later dit jaar.'' Bovendien worden de uren in de normaal toegestane vlieguren tot 24.00 uur periode meer gevuld. Dat is onder meer mogelijk door zo vroeg mogelijk bij duisternis te gaan vliegen en sneller achter elkaar.

Trainingspartners

,,Meer vliegen in kortere tijd'', zegt majoor van Megen. ,,Omdat het totale aantal nachtvlieguren verminderd is van bijvoorbeeld 100 naar tachtig, moeten we de intensiteit verhogen om genoeg kwaliteit en zwaarte in kortere tijd te oefenen. Dat betekent bijvoorbeeld dat we met 6 helikopters tegelijk gaan vliegen in plaats van 4. Daarbij gaat de Luchtmacht vragen aan trainingspartners van Landmacht en Marine om samen meer bij duisternis te gaan trainen'', licht Van Megen toe.