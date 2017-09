Rechter neemt het op voor kinderen in Rijense 'pleuriszooi'; ouders haalden hennepkwekers in huis

De officier besloot daarom dat het paar niet meer de winst hoeft terugbetalen die het zou hebben gemaakt met de wietkwekerij aan de Sporkt in Rijen. Dat zou ruim 37.000 euro zijn. De mensen hebben al jaren een torenhoge schuld, de man besloot daarom criminelen een wietkwekerij in hun huis te laten zetten. Na het oprollen van de kwekerij op 12 oktober 2015, moesten ze hun huis verkopen met een restschuld.

De situatie die de politie aantrof in de woning was schrijnend. Drie kinderen van 2, 3 en 5 jaar oud leefden in een puinhoop. Ze konden niet douchen door de rotzooi in de badkamer, het toilet was ernstig vervuild. Burgemeester Jan Boelhouwers besloot destijds de woning te sluiten. De rechter stak een stokje voor de sluiting, waardoor het gezin in de puinhoop achterbleef.