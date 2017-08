Ryan (11) uit Gilze vangt meerval van 178 centimeter

Kleinste kermis Molenschot scoort groots

28 juli MOLENSCHOT - De kleinste kermis van Nederland? Met zes attracties valt Molenschot in het niet in vergelijking met buurman Tilburg. ,,In ieder geval is het de kleinste kermis in de buurt van de grootste kermis van Europa'', stelt Carlo van Engelen van de kermiscommissie in het dorp. Toch komen er duizenden bezoekers.