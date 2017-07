Schoorsteen huis door midden door blikseminslag in Rijen

Frits van Vugt verkozen als nieuwe lijsttrekker D66 Gilze-Rijen

5 juli GILZE-RIJEN – Frits van Vugt is gekozen als nieuwe lijsttrekker van D66 in Gilze-Rijen. Hij wil het progressief-liberale geluid door laten klinken in de gemeenteraad van Gilze-Rijen, waarin D66 al twintig jaar niet meer vertegenwoordigd was.