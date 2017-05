Straks pannenkoeken eten in de voormalige seksclub aan de Rijksweg in Hulten?

Pannenkoeken eten in een voormalige seksclub. Dat kan straks in Hulten. Tenminste, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. Bezwaren van restaurant Stad Parijs en enkele omwonenden zouden weleens voor vertraging kunnen zorgen van de herontwikkeling van het pand aan Rijksweg 5.

Noodgreep

De gemeente Gilze en Rijen kocht de voormalige sauna- en seksclub in 2014. Dat was een noodgreep, omdat de gemeente ter ore was gekomen dat motorclub No Surrender een paar stromannen naar voren had geschoven om het gebouw te kopen. Sindsdien zit de gemeente met de panden in de maag.