Veiliger maken Brabantroute gaat sneller dan gepland

Dat meldden medewerkers van ProRail zaterdag bij station Gilze-Rijen, waar vertegenwoordigers van ProRail, de provincie Noord-Brabant en gemeentes langs de route een kijkje namen bij de werkzaamheden.

“We zijn met de laatste handelingen bezig. Kabels aansluiten en de installaties testen”, aldus een medewerker van aannemer Strekton.

ATBvv is het systeem dat ervoor zorgt dat treinen met een snelheid onder de 40 kilometer per uur bij een rood sein automatisch tot stilstand komen te staan. Het voorkomt ongelukken als een machinist een rood sein over het hoofd ziet.

Het al eerder aangelegde ATB-systeem werkt alleen boven de 40 kilometer per uur. Dat werd aanvankelijk veilig genoeg geacht, maar mede door een ongeluk in Tilburg in 2015, waarbij een passagierstrein achter op een goederentrein reed, is men daar van terug gekomen en is besloten ATBvv toe te voegen.

ATBvv bestaat uit een stuurkast en drie gele bakens op het spoor, gele plankjes. Deze liggen op 120, 30 en 3 meter van een stopsein. Bij het eerste baken krijgt de trein een signaal dat hij moet remmen, bij het laatste baken maakt de inmiddels langzaam rijdende trein automatisch een noodstop en staat meteen stil. Ter vergelijking, een trein die 120 kilometer per uur rijdt, heeft een remweg van 800 tot 1000 meter.

Rond station Gilze-Rijen worden zeven installaties aan gelegd. Ons land kent 5500 bediende seinen, waarvan er al 2500 voorzien zijn van ATBvv. Dit jaar komen er 400 bij, waaronder 95 voor de Brabantroute. Deze lijn krijgt voorrang omdat er door werkzaamheden aan de Betuweroute meer goederentreinen uit Duitsland – ook met gevaarlijke stoffen - de route door Brabant zullen nemen.