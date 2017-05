VIDEO: Brugpieper Syb Faes uit Gilze klimt naar de nationale goocheltop

'Helft alle oefenvluchten in 2024 op simulator'

16 mei RIJEN - De Koninklijke Luchtmacht wil in 2024 de helft van alle trainingsvluchten met simulators uitvoeren. Dat is efficiënter, goedkoper en vermindert overlast. Het trainingscentrum in Gate2 in Rijen kan worden uitgebreid tot internationaal simulator centrum.