Vooral helikopters bron van tientallen klachten over vliegbasis Gilze-Rijen

GILZE-RIJEN - De eerste drie maanden van dit jaar is bij Defensie 176 keer geklaagd over geluid- en trillingoverlast door vliegtuigen en helikopters van vliegbasis Gilze-Rijen. Dat blijkt uit een rapportage van Defensie.

Het overzicht is een zeer gedetailleerde registratie van de telefonische klachten. Daarin zijn enkel de meldingen opgenomen die aan Defensie zijn gericht. In januari waren dat er 46, in februari 56 en in maart 76.

Klagers tonen regelmatig begrip dat er gevlogen wordt op de basis. Ze grijpen naar de telefoon als het in hun ogen 'even' echt te gek wordt. Dan kan het gaan om een 'schandalig laag vliegende Chinook', maar ook over 'dagen van geluidsmilieuterreur'.

De meeste klachten in deze regio komen uit Gilze, Rijen, Dongen, Chaam en Tilburg. Verder uit Oosterhout, Teteringen, Bavel, Molenschot, Kaatsheuvel en Loon op Zand. Defensie heeft een aantal omwonenden eerder al uitgekocht, isolatiemaatregelen getroffen en routes aangepast.