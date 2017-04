Vrachtwagenchauffeur gewond bij val uit cabine op parkeerplaats bij Gilze

'Komt goed' met café De Tip in Gilze na opgelegde bouwstop

19:03 GILZE - Het komt goed met café De Tip in het centrum van Gilze. Na een door de gemeente opgelegde bouwstop hoopt Gilzenaar Jean-Pierre Wijnen 'over een week of zes' met volle kracht verder te kunnen met de verbouwing van het café uit 1880. In de loop van dit jaar zou het klaar moeten zijn.