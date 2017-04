Vrijwilligers station Gilze-Rijen in het zonnetje gezet door NS, ProRail en gemeente

Naar IS overgelopen sergeant van vliegbasis Gilze-Rijen staat op nationale terrorismelijst

3 april GILZE-RIJEN - De sergeant van de luchtmacht die zich in 2015 aansloot bij terreurbeweging Islamitische Staat is op de nationale terrorismelijst geplaatst. Dat blijkt maandag uit een publicatie in de Staatscourant.