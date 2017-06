Vuilnisbelt langs A58, en niemand doet er wat aan

UPDATEGILZE - Bergen afval langs de snelweg A58 bij Gilze. Tilburger Marcel Horck trof ze aan toen hij even de 'verzorgingsplaats' Molenheide op reed. ,,Het is een zootje", zegt hij. ,,Het vuilnis ligt daar maar, en niemand lijkt er iets aan te doen."

Voorlopig komt daar ook geen verandering in. De verantwoordelijke voor het schoonhouden, restaurantketen Van der Valk, vindt dat Rijkswaterstaat iets aan de situatie moet doen. En die instantie wijst weer terug.

De locatie, bij het wegrestaurant van Van der Valk, is niet meer zo druk in gebruik bij truckers als voorheen. Betonnen blokken maken het minder eenvoudig om vrachtwagens te parkeren. Maar nog altijd brengen met name Oost-Europese chauffeurs er een nacht (of meerdere in het weekend) door.

Horck vraagt zich af: ,,Wie wordt geacht die troep, en op te ruimen?" Dat is de verantwoordelijkheid van Van der Valk, zegt de restaurantketen zelf. Maar die laat het zo, uit 'stil protest' tegen de truckers. Die zijn al langer een doorn in het oog. ,,Dit is allemaal illegale dumping. We laten het nu bewust liggen, dan kan de overheid het eens zien hoe het er uit ziet als we het twee weken laten liggen'', zei directeur Jan van Poppel van Van der Valk Gilze/Tilburg onlangs.

Half juli wordt het nieuwe restaurant opgeleverd. ,,Dan gaat het er allemaal in elk geval weer netjes uit zien.''

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de troep wordt opgeruimd en wie dit gaat doen. Rijkswaterstaat is voortdurend in contact met Van der Valk, laat een woordvoerder weten. ,,We wijzen hen op de situatie en op hun verantwoordelijkheid daarin. Ook willen we graag constructief meedenken en meewerken aan een (toekomstvaste) oplossing, waarbij de verantwoordelijkheden van beide partijen in acht worden genomen uiteraard."