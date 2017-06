Vuilnishopen bij A58 worden toch opgeruimd

En dat blijft ook zo, zegt Jan van Poppel, directeur van de twee Van der Valkvestigingen in Gilze. Het hotel- en horecaconcern en Rijkswaterstaat zijn het over het schoonhouden van de 'verzorgingsplaatsen' eens geworden.

Beide partijen wezen naar elkaar, maar zijn er nu in grote lijnen toch uit. ,,We zijn daarom woensdag toch zelf begonnen met afval opruimen", zegt Van Poppel. ,,Binnen een paar dagen is het weer helemaal netjes."

Contract tekenen

De intentie is volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat dat die instantie vanaf 1 januari 2018 het afval verwijdert. ,,Dat moeten we nog wel in een contract vastleggen. Maar we hebben hetzelfde belang: schone verzorgingsplaatsen. We komen daar wel uit."