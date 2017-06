Wanhopige moeder van Emma uit Rijen: 'Hoop dat dit Den Haag wakker schudt'

UPDATE Rechter geeft omwonenden gelijk: helikopters Gilze-Rijen oefenen tot middernacht

10 juni GILZE-RIJEN - Het Defensie Helikopter Commando (DHC) op vliegbasis Gilze-Rijen legt zich neer bij het besluit van de rechter tegen nachtvliegen. Het betekent wel dat de vlieguren in de zomer verschuiven naar later dit jaar en er meer in kortere tijd gevlogen gaat worden. Ook vraagt DHC opnieuw een ontheffing aan als er weer missies komen.