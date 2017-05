Wegrestaurant A58 bij Gilze maakt plaats voor Burger King en SubWay

GILZE - Het ruim veertig jaar oude wegrestaurant van Van der Valk aan de A58 is al grotendeels ontmanteld. Half juni opent hier een cluster van Burger King, SubWay en nog een derde grote keten voor de snelle hap. Want de concurrentie en de consument zijn veranderd.

Directeur Jan van Poppel van het nabijgelegen hotel Van der Valk Gilze/Tilburg en zijn zoon Thijs van der Valk die het project aan de snelweg leidt, schetsen de grote verandering. Wegrestaurants hebben geen toekomst. Enkele jaren geleden is ook van motel Wouwse Tol al de Toekan verdwenen. ,,Dit was altijd een van de grootste wegrestaurants van Brabant, met 1800 vierkante meter. Toen Gerrit van der Valk hier in 1975 het wegrestaurant opende aan de nieuwe A58 was dat een aanvulling op het tankstation. Destijds verkocht dat brandstof en dat was het'', leggen de twee uit.

Maar tanken langs de snelweg is flink teruggelopen. Volgens Jan van Poppel kregen mensen in de gaten dat die brandstof een stuk duurder is. Om genoeg te blijven verdienen hebben de tankstations ingezet op broodjes, snacks en andere producten. Dat had een toenemende weerslag op de aanloop bij het wegrestaurant.

Haast

,,Maar daar komt nog wat anders bij'', zegt Jan van Poppel. ,,Mensen hebben veel meer haast gekregen. Steeds vaker zijn ze passant. Ze stoppen even voor een broodje en eten dat in de auto op - dat doe ik zelf trouwens ook - want ze vrezen in de file terecht te komen. Wij hebben van alles geprobeerd om de verkoop op te krikken, tot een broodjescorner aan toe. Feit is dat mensen een snelle hap willen ofwel zelfbediening in plaats van bediening.''

Toen het besluit viel nam Thijs van der Valk als manager van het wegrestaurant de wisseling op zich. ,,Dan ga je rondbellen en praten wie er belangstelling heeft.'' De grootste partij wordt volgende week bekend. Subway en Burger King, met een drive-through, nemen samen de helft in gebruik. De derde partij de andere helft. Van Poppel wil nog geen naam noemen. ,,Door de feestdagen is er wat vertraging opgetreden. En een contract is pas geldig als er twee namen onder staan.''

Ontmanteld

Het wegrestaurant is bijna geheel ontmanteld. Van Poppel en Van der Valk vinden dat de architect uit Gilze een mooi ontwerp heeft gemaakt. De platen aan de buitenzijde reageren op de zon, zodat aanzien in de loop van de dag verandert. Een goudkleurige toren vervangt de Toekan en moet de nieuwe eye-catcher worden. Ook voor passanten die stoppen bij het Esso-tankstation aan de overzijde. De tunnel onder de weg krijgt een opknapbeurt. Er komt een flink terras en meer ruimte voor parkeren van auto's. Dat gaat ten koste van vrachtwagens. ,,Die laten zo veel troep achter. Eerder hebben we al betonnen palen geplaatst en dat scheelde al iets'', zegt Van der Valk.

Het nieuwe concept heeft nu al veel reacties opgeleverd. Met zichtbaar plezier vertelt Thijs, de kleinzoon van grondlegger Gerrit van der Valk, over twee jongens die op Facebook actie voerden voor een Burger King in de stad. ,,Toen ze over ons lazen, hebben ze de pagina aangepast naar Gilze.''