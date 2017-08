Zomerkamp Gilze: 'Ik moet van mijn moeder elke dag bellen'

Al vier jaar draait ze met vier andere leiders het zomerkamp met de welpen, jongetjes in de leeftijd van zeven tot elf jaar. Wat haar opvalt is dat de ouders die ooit zelf bij de scouting zaten zo bezorgd zijn, overbezorgd zelfs. En ouders die in de zorg zitten, die kunnen er ook wat van. Zelf zit ze ook in de zorg. ,,Een collega, die vroeger ook bij de scouting zat, vroeg of we de kinderen toch wel elke dag douchten. Natuurlijk wassen we ze wel, maar douchen doen we maar een keer tijdens het kamp. Altijd zo geweest. Dat deden wij vroeger toch ook niet, zei ik tegen haar. Nee, maar kinderen van tegenwoordig zweten veel meer, zei ze tegen me.’’ Kimenai schiet weer in de lach als ze het vertelt.