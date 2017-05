Bardiani-kopmannen Pirazzi en Ruffoni betrapt op doping

Bardiani was met een wildcard toegelaten tot de honderdste Giro. Het dopinggebruik van de twee Italiaanse renners kan leiden tot een sanctie voor het hele team. Bij de UCI geldt namelijk een regel, dat wanneer binnen een ploeg meer dan één dopinggeval optreedt binnen een periode van twaalf maanden, ook de ploeg voor een bepaalde periode geschorst wordt. De ploeg kan een algehele schorsing verwachten van 15 tot 45 dagen.



Pirazzi is een klimmer die in in 2014 één etappe won in de Giro. In 2013 schreef hij het bergklassement op zijn naam. Ruffoni is gespecialiseerd sprinter. Hij won dit jaar twee etappes in de Ronde van Kroatië.