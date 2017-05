Clement: Dit wordt een memorabele dag voor Nederland

Dumoulin: Ik ben Mollema eeuwig dankbaar voor zijn hulp

27 mei Tom Dumoulin wil zichzelf na de laatste bergetappe nog niet bestempelen als grootste kanshebber voor de eindzege in de Ronde van Italië. Hij moet zondag in de tijdrit over 29,3 kilometer 53 seconden goedmaken op rozetruidrager Nairo Quintana en heeft ook Vincenzo Nibali en Thibaut Pinot voor zich staan.