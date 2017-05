Dillier na zege: Heel blij dat ik het af kon maken

Dumoulin: Denk dat wij een van de beste ploegen hebben

18:55 Sunweb-kopman Tom Dumoulin is zeer te spreken over zijn team in de eerste week van de Giro. ,,Ik denk dat - als ik zo om mij heen kijk - wij hier serieus een van de beste ploegen hebben. Wij hebben natuurlijk niet het hoogste budget van het peloton. Dat wij zo'n goede ploeg op kunnen stellen, is indrukwekkend."