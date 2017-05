Dumoulin: Denk dat wij een van de beste ploegen hebben

Dumoulin zei het na de zware etappe naar Terme Luigiane waarin hij goed van voren werd gehouden en zijn ploeggenoot Wilco Kelderman uiteindelijk naar plaats zeven zag rijden. ,,Dit was een kloterit. Ik vond het mentaal vrij moeilijk. We reden niet voor de zege, maar toch belachelijk hard en belachelijk nerveus. Dat vond ik wel lastig. Wij waren geweldig vandaag met timen. Bij het klimmetje op 25 kilometer zaten we bij de eersten en daarna op 8 kilometer weer. Iedereen had die boodschap gekregen, dus het was een linke klassieke finale. Maar we zijn weer een dagje dichter bij Milaan."