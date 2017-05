Dumoulin heeft Zoetemelk in vizier

Zoetemelk verzamelde tussen 1971 en 1980 37 leiderstruien: 22 in de Tour de France en 15 in de Vuelta. Dumoulin mist nog de gele trui van leider in de Tour in zijn collectie. De kersverse girowinnaar heeft zestien roze truien (Giro) en zes rode truien (Vuelta) in zijn kast hangen.