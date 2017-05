Dumoulin in spoor van Pantani

Dumoulin neemt kijkje bij graf van Coppi

20 mei Tom Dumoulin had vandaag voor de start van de veertiende etappe in de Ronde van Italië geen last van stress. De drager van de roze leiderstrui bracht een bezoek aan het geboortehuis en het graf van wielerlegende Fausto Coppi in Castellania, een dorpje met nog geen honderd inwoners.