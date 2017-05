Dumoulin verwacht een veldslag in zware bergrit

Waarom Dumoulin zich geen zorgen maakte

24 mei Tom Dumoulin bereikte woensdag een kleine acht minuten na ritwinnaar Pierre Rolland de finish van de zeventiende Giro-etappe. Belangrijker was dat zijn concurrenten in het klassement in dezelfde tijd finishten als de rozetruidrager, die dinsdag nog meer dan twee minuten verloor door darmklachten.