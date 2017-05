Giro eert overleden Scarponi op de Mortirolo-klim

,,Ter nagedachtenis aan een grote kampioen en een geweldig mens zal de Mortirolo volledig in het teken staan van Michele", meldt de organisatie vandaag in een persbericht.

In 2010 was de beklimming van de Alpenreus de springplank voor de laatste etappezege van Scarponi in de Italiaanse wielerkoers. De Italiaan won de Giro in 2011. Op dinsdag 23 mei staat de Mortirolo op het programma voor de zestiende etappe van de Giro. De coureur die als eerste de top bereikt krijgt dubbel zoveel punten voor het bergklassement en wordt apart gehuldigd aan het einde van de etappe. ,,Michele Scarponi zal zo voor altijd verbonden blijven aan de honderdste editie van de Giro."