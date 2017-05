Hofland loodst zijn leermeester Greipel naar roze

Door Daan Hakkenberg

Waar de ploeg van Lotto-Soudal zich in de openingsetappe van Giro nog in de luren liet leggen en Lukas Pöstlberger er met de ritwinst en roze hoofdprijs vandoor ging, revancheerde Greipel zich in de etappe naar Tortolì met ritwinst en als bonus de leiderstrui. Roberto Ferrari (UAE Team Emirates) en Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) werden tweede en derde.

,,Het was een superhectische finale met die afdaling op het laatst. Daarna zat ik van voren met Greipel en ik heb hem van voren kunnen houden'', zegt Hofland terwijl hij na de finish high fives uitwisselt met zijn ploegmaten. Greipel zelf is al weggevoerd naar het podium. Hofland: ,,We wisten dat de laatste bocht tricky zou zijn. Ik ging er als derde doorheen en zag Greipel achter me zitten en besloot volle bak door te rijden. Dan kunnen er van achter minder renners bijkomen. Ik ging aan tot één kilometer voor het einde en we hadden daarna ook Jasper De Buyst nog.’’

Voor Hofland is het de eerste keer dat hij erbij is wanneer een leiderstrui in een grote ronde wordt veroverd. Toen zijn voormalig ploeggenoot bij Lotto-Jumbo Steven Kruiswijk vorig jaar na de veertiende etappe het roze omgehangen kreeg, was Hofland net naar huis nadat hij een dag eerder de finish niet had gehaald. ,,Dat ik er nu toch een keer bij ben, is heel mooi.’’

Hofland koos afgelopen winter voor de Belgische ploeg Lotto-Soudal in de wetenschap dat veel minder voor zijn eigen kans zou rijden om zich weg te cijferen voor Greipel. ,,Ik kan hier heel veel van leren. Nu ziek ik pas de foutjes die ik vorig jaar maakte. Dat ik te vroeg wegging bijvoorbeeld. Nu zie ik als knecht hoe het is als iemand anders dat ook doet.’’