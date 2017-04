Hofland met Lotto Soudal naar Giro

De Brabander zal vanaf volgende week in de Giro, die op 5 mei begint op het eiland Sardinië, een belangrijke schakel vormen in de sprinttrein voor kopman André Greipel. De 34-jarige Duitser won vorig jaar drie etappes in Italië en gaat komende maand weer op jacht naar overwinningen.



Met Adam Hansen heeft Lotto Soudal een vertrouwd gezicht in de grote rondes binnen de gelederen. De ervaren Australiër, die tijdens de Giro zijn 36ste verjaardag viert, begint aan zijn zeventiende grote ronde op rij. De vorige zestien reed hij allemaal uit. Hansen boekte één ritzege in de Giro, in 2013. Met de 37-jarige Deen Lars Bak zit een nog gelouterde renner in de ploeg die al eens zegevierde in de Italiaanse ronde.



De rest van de ploeg bestaat uit de Tomasz Marczynski uit Polen en de Belgen Bart de Clercq, Jasper De Buyst, Maxime Monfort en Sean De Bie.