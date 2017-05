Kruijswijk in top drie bij bookmakers voor winst Giro

Quintana: Giro én Tour winnen is het grote doel

9:53 Nairo Quintana start vrijdag vol ambitie in de Ronde van Italië. De Colombiaan van Movistar wil iets presteren wat Marco Pantani voor het laatst deed in 1998: de Italiaan pakte toen de dubbel Giro-Tour, een uitdaging die zelfs Alberto Contador te veel was.