Kruijswijk nog niet hersteld van valpartij dinsdag

,,Fysiek ben ik nog niet volledig in orde. Dit was een relatief makkelijke rit gelukkig, op de finale na. Maar je moet voorin zitten en niet het risico lopen seconden te verliezen'', zei de Nuenenaar na de zesde etappe tegen Eurosport. De Brabander finishte in de groep met favorieten, 39 seconden na ritwinnaar Silvan Dillier.

Bij zijn val liep Kruijswijk dinsdag schaafwonden op, maar hij finishte wel in gezelschap van de andere klassementsmannen. Op de openingsdag had hij wel dertien tellen moeten toegeven nadat hij was opgehouden door een val. ,,Voorlopig moet ik me gewoon zien te handhaven en hopen dat ik zondag hersteld ben.'' Die dag is er een aankomst op de Blockhaus, een klim uit de hoogste categorie. ,,Daar hoop ik wat tijd te kunnen pakken.''