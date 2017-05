LIVE: Nabeschouwing van de 15de etappe

Dumoulin in spoor van Pantani

11:25 Tom Dumoulin is sinds gisteren de op een na snelste wielrenner ooit op Oropa. De rozetruidrager in de Giro legde de 11.8 kilometer lange klim naar Biella af in 17 minuten en 37 seconden, 33 tellen langzamer dan Marco Pantani in 1999.