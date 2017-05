Mollema baalt van tijdverlies op concurrenten

Ritwinst bezorgt Van Garderen toch nog hoogtepunt deze Giro

17:36 Tejay van Garderen boekte in de achttiende etappe van de Ronde van Italië zijn eerste ritzege in een grote ronde in zijn carrière door in de slotfase de Spanjaard Mikel Landa voor te blijven. ,,Een ongelofelijk gevoel’’, zei de Amerikaan die met de ritzege iets van zijn mislukte Ronde van Italië goedmaakte.