Mollema: Ik hoorde het Tom al tegen Laurens zeggen

Tom Dumoulin en de les van Vuelta '15

22 mei Tom Dumoulin knikte vorig jaar op 25 oktober tevreden. Hij had zojuist het parkours van de 100ste Giro onder ogen gekregen en zag dat het goed was. De Limburger had het over ‘monsters in de Dolomieten’ en ‘epische gevechten’ in de laatste week. Vanaf morgen kan rozetruidrager Dumoulin vol aan de bak. Met in het achterhoofd de les van twee jaar terug, toen het in de Vuelta pijnlijk mis ging. In de bergen verspeelde hij het rood. Een reconstructie.