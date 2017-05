Mollema ziet Dumoulin nu als favoriet voor eindzege

Bauke Mollema deed in de individuele tijdrit in de Ronde van Italië goede zaken in het algemeen klassement. Hij steeg naar de derde plek in de tussenstand. De Nederlandse renner van Trek had wel verwacht dat het verschil met Tom Dumoulin, ritwinnaar en de nieuwe drager van de roze leiderstrui, minder zou zijn dan 2 minuten en 17 seconden.