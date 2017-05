Onbekende Pöstlberger verrast alle sprinters in Giro

Zou het André Greipel worden? Caleb Ewan? Of Fernando Gaviria? Dat was de vraag die boven de openingsetappe hing. Maar terwijl die mannen in de laatste rechte lijn met hun turbodijen woest op de pedalen stampten, liet een 25-jarige Oostenrijker al zijn stuur los. Hij kwam omhoog, keek wat om zich heen en lachte zijn tanden bloot. Uit ongeloof ook, want overduidelijk had Lukas Pöstlberger hier vooraf ook geen rekening mee gehouden.



Pöstlberger merkte vlak voor het ingaan van de laatste kilometer in een hectische finale met veel bochten dat hij een gaatje had. Die gratis meters had hij gekregen door wat getreuzel en geaarzel achter hem. Een echte aanval was het in eerste instantie niet, maar het leverde hem uiteindelijk wel de grootste zege uit zijn carrière op. Caleb Ewan en André Greipel werden tweede en derde.



De eerste etappe van Alghero naar Olbia kende een eenzijdig beeld. Zes man waren al vroeg ontsnapt, en het peloton liet hun niet al te ver wegrijden. Onderweg verzekerde Cesare Benedetti zich van de meeste bergpunten en de eerste blauwe trui. Het laatste klimmetje op twintig kilometer voor de finish was zoals verwacht geen probleem voor de snelle mannen.



De sprintersploegen maakten geen rekenfout. Op 3,5 kilometer grepen zij de vluchters bij de lurven. Een voorbode voor een spannende sprint, was de verwachting. Maar dat was buiten de uitval van Pöstlberger gerekend. Hij stak in Olbia zijn handen in de lucht.