Oude rot Pozzato drinkt een pilsje tijdens beklimming van de Blockhaus

Tevreden Mollema: Vooraf had ik getekend voor dit resultaat

14 mei Bauke Mollema had even tijd nodig om aan de verplichtingen bij de dopingcontrole te voldoen en keerde pas anderhalf uur na de finish van de negende etappe van de Giro terug bij de bus van zijn ploeg Trek. ,,Voor mij was het een heel goede dag, van tevoren had ik getekend voor dit resultaat'', concludeerde de Groninger, die de rit als vierde afsloot en die positie ook bezet in het algemeen klassement. Hij heeft een achterstand van 51 seconden op de Colombiaan Nairo Quintana.