Quintana: Giro én Tour winnen is het grote doel

De Spanjaard deed in 2015 een mislukte poging, terwijl hij eindzeges in beide grote rondes al op zak had. Quintana won de Giro in 2014, maar had in de Tour de afgelopen jaren steeds Chris Froome voor zich. ,,Het plan is voor beide eindzeges te gaan, we gaan het proberen'', zei Quintana enkele dagen voordat de eerste grote ronde van dit jaar op Sardinië van start gaat.