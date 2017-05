Ruffoni ziet antibiotica als oorzaak van positieve test

,,Na de positieve dopingtest die ik op 25 april heb afgeleverd, en de verwarring van de laatste uren, wil ik nogmaals herhalen: Ik heb tijdens mijn carrière nog nooit, en ik bedoel echt nooit gebruik gemaakt van verboden middelen. Ik probeer me op dit moment te herinneren wat ik gedaan heb in de maand voorafgaand aan de positieve controle.''



De Italiaanse sprinter denkt momenteel dat het door een antibioticakuur kan komen, die hij nam om een prostaatontsteking tegen te gaan. ,,We gaan met een deskundige in gesprek om hier meer informatie over te krijgen.



,,Ik ben me ervan bewust dat mijn wielercarrière op het spel staat, maar ik weet ook dat ik niets verkeerd gedaan heb. Ik wacht dus rustig het onderzoek van de B-staal af.''



AD Sportwereld volgt de Giro d’Italia en de verrichtingen van alle Nederlanders op de voet. Naast het liveblog van de etappe, hebben wij dagelijks het online programma ‘In het wiel’ met Thijs Zonneveld als analist. Gedurende de hele Giro brengen we in samenwerking met Eurosport interviews, samenvattingen en reportages vanuit Italië. Na afloop van elke etappe komt er een livestream met de reacties van de Nederlandse renners en een analyse van de etappe.