Sorry Tom, zij was de eerste

In 2015 ging Anna van der Breggen als tweede Nederlander er met de eindzege in de Giro vandoor. Overwinningen genoeg dus, maar ze worden snel vergeten als er bij de heren een Nederlandse winnaar opduikt. Het is helaas niet nieuw, verzucht hoogleraar sportgeschiedenis Marjet Derks. ,,Het viel mij al gelijk op dat het wielrennen weer zo makkelijk wordt teruggebracht tot de prestaties van de mannen. Alles wat mannen doen, wordt nu eenmaal als groter, belangrijker en historischer gezien."



Ook Van der Breggen zag dat Tom Dumoulin de 'eerste Nederlandse winnaar van de Giro d'Italia' werd genoemd, terwijl ze zelf toch echt eerder was. ,,Feitelijk gezien klopt dat inderdaad niet", constateert ze nuchter. ,,We zijn er eigenlijk wel aan gewend. Het is natuurlijk leuk als er aandacht wordt geschonken aan het vrouwenwielrennen, maar dat is meestal niet het geval. Ik snap ook wel dat er niet gelijk aan vrouwenwielrennen wordt gedacht als Tom de Giro wint."



Maar hoe komt het dat die aandacht zo oneerlijk verdeeld is? Daarvoor moeten we terug naar de beginperiode van de sport zoals we die nu kennen, zegt Derks. ,,Sport is begonnen als iets wat alleen voor mannen was. Als vrouwen ook wilden sporten, kregen die te maken met allerlei vooroordelen en beperkingen."