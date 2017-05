Ten Dam: Met Tom zo rap mogelijk naar finish

Als Dumoulin zaterdag in de laatste bergrit geen verdere schade oploopt ten opzichte van de concurrenten, dan heeft hij nog altijd goed zicht op de eindzege. De Limburger moet dan op de slotdag in een tijdrit over 29 kilometer 38 seconden goedmaken op klassementsleider Nairo Quintana. Dat is normaal gesproken goed te doen voor tijdrijder Dumoulin. ,,Maar voorlopig kijken we alleen naar vandaag'', zei Ten Dam. ,,De grote vraag is hoe zijn benen zijn. En wat de tactiek is van de concurrenten.''