Tijdverlies voor Kruijswijk na oponthoud

Giro in beeld: gasten, analyse en interviews

4 mei Naast alle verhalen in de krant en op de website doen we in samenwerking met Eurosport de komende drie weken ook in beeld verslag van de Giro. De rode draad vormt het programma 'In Het Wiel', met Hidde van Warmerdam als presentator en ex-wielrenner en AD-columnist Thijs Zonneveld als analyticus.