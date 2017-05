Tom draagt de 30ste roze trui voor Nederland

Kruijswijk: Moet vertrouwen op goede vorm in derde week

16 mei Steven Kruijswijk heeft zijn goede gevoel in de Giro nog niet gevonden. De kopman van Team LottoNL-Jumbo finishte vandaag als twintigste in de tijdrit en staat in het klassement nog net in in de top tien. Hij hoopt in de derde week van de Ronde van Italië nog te kunnen schitteren.