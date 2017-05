Tom Dumoulin en de les van Vuelta '15

Zijn trainer Adriaan Helmantel zegt in AD Sportwereld: ,,Dat hij zou meedoen om de eindzege in de Vuelta hadden we niet direct verwacht, maar het is niet vreemd dat het gebeurde. In de winter hebben we ons de vraag gesteld wanneer Tom een grote ronde zou kunnen winnen. Zijn vermogensgegevens lieten zien dat dat erin zat. Hij trapte eerder bij trainingen en tijdritten waardes die hij in de wedstrijden niet haalde. In de afgelopen Vuelta lukte het wél om na een paar uur koers zijn waardes te halen.''



Dumoulin vliegt, zoals columnist Thijs Zonneveld schrijft. Niet op een roze, maar een rode wolk. Hij heeft het rood na de vijfde etappe in finishplaats Alcala de Guadaira al een dagje om de schouders gehad als hij Tourwinnaar Froome bergop verslaat in rit negen. Zijn vermogensmeter geeft tijdens de elf minuten durende klim 460 watt aan. En dat na vier uur koers. ‘Muy Grande’, roepen de Spaanse wielerliefhebbers in koor.



In Burgos, weer een weekje later, stelt Dumoulin nadrukkelijker dan ooit zijn kandidatuur voor de Vuelta-zege. Hij gooit iedereen in de 17de etappe op een grote hoop, neemt het rood over van Joaquim Rodriguez terug en koerst af op de zege in Madrid. Ten minste…