'Wil in het roze historie schrijven, niet door te schijten in bosjes'

De buik van Dumoulin was in één klap het meest besproken lichaamsdeel van Nederland. Na de zeventiende etappe heeft hij geruststellende woorden voor iedereen die zich zorgen maakt. ,,Ik probeer me sowieso niet bezig te houden met hoe groot het in Nederland is of waar dan ook. Ik probeer me te focussen op de Giro. Het was vandaag al veel beter. ‘s Ochtend was ik nog wat onzeker, omdat ik toch weer repen en voedsel moest eten. Ik was toch een beetje bezorgd of het goed zou gaan. Maar het was helemaal goed en ik heb geen problemen meer gehad.’’



Na de loodzware etappe over de Stelvio van een dag eerder schoof Dumoulin ook gewoon aan voor het avondeten met zijn ploeggenoten. Eten is het probleem ook niet, weet Dumoulin. Als zijn maag opspeelt, dan is dat op de fiets, onder zware inspanning en als hij op hoogte fiets . ,,Al we weten we nog niet precies wat probleem, maar we hebben er wel ideeën over. Ik moet scherp zijn op mijn eten en wanneer ik wat eet. Dan hebben we al veel opgelost, denk ik.’’