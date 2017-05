18-jarige met harddrugs op zak vuurt wapen af en negeert stopsein in Goirle

Start bouw faunapassage Goirle in zicht

18 mei GOIRLE - Mogelijk dit jaar nog start de gemeente Goirle met de bouw van een faunapassage over of onder de Turnhoutsebaan. In totaal vijf aannemers presenteren in juni een plan daarvoor, een daarvan krijgt de opdracht. Het is een nieuwe vorm van aanbesteden voor Goirle. ,,Wij hebben de expertise niet in huis, zo doen we een beroep op de creativiteit en deskundigheid in de markt”, aldus een woordvoerder.