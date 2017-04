Airbagdief zorgde voor onrust in Goirle

De strafeis van de officier was ook niet mals: tien maanden onvoorwaardelijk. Of de verdachte die ook gaat krijgen, is de vraag. Want de bewijzen liggen er niet duimendik bovenop.



De 35-jarige Litouwer werd op 7 december 2016 betrapt bij een autokraak in Goirle. De politie rekende nog drie inbraken aan hem toe. Maar de rechter zag daarvoor onvoldoende bewijs. De man krijgt op 22 december vijf weken voor die ene inbraak. De politie vermoedt dat hij eerder nog acht auto-inbraken heeft gepleegd. Allemaal op 15 november, in Goirle. Ook toen waren airbags en navigatiesystemen het doelwit. In één van de auto's zat een beveiligingscamera. En een andere inbraak is vastgelegd op een buitencamera.