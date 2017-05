Bradley herstelt nog van rugtumor, maar maakt toch examens

Nog maar net uit het ziekenhuis, dook Bradley Schellekens (16) alweer in de schoolboeken. Twintig minuten leren, twee uur rusten. Dat terwijl doktoren en ook zijn mentor van de Rooi Pannen in Tilburg hem vooral op het hart drukten te herstellen van een tumoroperatie. ,,Het is mijn examenjaar. Ik ga het gewoon proberen”, zegt de Goirlese scholier. Vrijdag is zijn eerste theorie-examen.

Het was ongeveer aan het einde van zijn derde jaar Rooi Pannen toen zijn rugklachten maar niet over gingen met fysiotherapie. Op een foto in het ziekenhuis leek eerst nog dat Bradley scoliose had, maar toen een half jaar later de bult op de foto dezelfde was terwijl hij zelf drie centimeter was gegroeid, zochten de artsen verder. Er bleek een tumor tussen zijn ruggenwervels te zitten. Een zeldzame soort tumor die zeker bij jongens in de leeftijd van Bradley zo goed als nooit voorkomen.