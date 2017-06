Bradley Schellekens Goirle nog niet hersteld van rugtumor, maar wel geslaagd

Het was ongeveer aan het einde van zijn derde jaar Rooi Pannen toen zijn rugklachten maar niet over gingen met fysiotherapie. Op een foto in het ziekenhuis leek eerst nog dat Bradley scoliose had, maar toen een half jaar later de bult op de foto dezelfde was terwijl hij zelf drie centimeter was gegroeid, zochten de artsen verder. Er bleek een tumor tussen zijn ruggenwervels te zitten. Een zeldzame soort tumor die zeker bij jongens in de leeftijd van Bradley zo goed als nooit voorkomen.