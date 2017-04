Goirle onthult Gôolse Geheimen op Koningsdag 2017

VIDEO: Achtstegroepers in Goirle en Hilvarenbeek krijgen lesje dronevliegen

4 april GOIRLE - ,,Een boek is een goede bron van informatie, maar wie zegt dat een spel zoals een drone-race geen goede bron kan zijn om van te leren?” Sem van Geffen is gespecialiseerd in het ontwikkelen van spelconcepten als lesmateriaal voor basisscholen om kinderen een keertje achter de boeken vandaan te krijgen. Groep 8-leerlingen van basisscholen 't Schrijverke in Goirle en de Doelakkers in Hilvarenbeek deden mee aan een van zijn concepten, de Drone-Cup.