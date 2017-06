Ireen Wüst-trofee voor Noortje en Bregje de Brouwer

Door Goirles ar­chi­tec­ten­bu­reau ontworpen Gasthuyspoort in Breda wint landelijke vastgoedprijs

2 juni BREDA - De Gasthuyspoort in Breda, ontworpen door Bedaux de Brouwer Architecten uit Goirle, heeft de StiB Award 2017 gewonnen. Dit is donderdag bekendgemaakt op de vastgoedbeurs Provada in Amsterdam.