'Je bent weer terug!', wielerkoningin Marianne Vos gehuldigd na binnenslepen Europese titel

WIJK EN AALBURG - Wielrenster Marianne Vos is woensdagavond in het gemeentehuis van Aalburg gehuldigd voor haar Europese titel op de weg. De renster uit Babyloniënbroek kreeg uit handen van wethouder Pim Bouman een pakket met bloemen en bloemzaden voor in de tuin.

,,We hebben er lang over na moeten denken. Voor het behalen van wereldtitels hebben we immers na de zeven bankjes nog wat tafels te gaan maar voor een Europese titel kennen we geen cadeausysteem", gekscheerde de wethouder.

En lachend: ,,Maar van de buren hoorden we dat de tuin best wat fleurigs verdient. Die buren zullen de bloemen ook water geven als jij ergens ver weg aan het koersen bent."

Aardig op niveau

Veel inwoners, bekenden, collega-rensters en vrienden kwamen Marianne Vos de hand schudden. Met de behaalde Europese titel en de winst in de Ronde van Noorwegen van vorige week lijkt de wielerkoningin weer aardig op haar niveau. ,,Ik denk dat ik op 95 procent zit", verklapte ze zelf. Ze vertelde dat haar focus nu op het WK in september in Noorwegen ligt.

Burgemeester Fons Naterop complimenteerde Marianne Vos met haar getoonde karakter na de wat magere jaren. ,,Het is even geleden dat we je mochten huldigen. Maar je bent weer knap terug na een mindere periode." Marianne Vos hoopt op meer huldigingen. ,,Ik ga er mijn best voor doen", lachte ze.

Winterseizoen

Marianne Vos zal na haar focus op het WK op de weg in Bergen (Noorwegen) in het winterseizoen ook deelnemen aan het WK veldrijden dat in Valkenburg wordt gehouden. ,,Dat is althans de bedoeling. Valkenburg en dan in het bijzonder de Cauberg ligt me wel." In 2012 werd Marianne Vos op de Cauberg wereldkampioene op de weg.