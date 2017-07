Jongens (15) met betonschaar en harddrugs aangehouden in Tilburg

Gemeente Goirle adviseert Leystromen bij invulling sociale huurwoningen

6 juli GOIRLE - De gemeente Goirle adviseert woningstichting Leystromen bij het vinden van geschikte bewoners voor twee grote sociale huurwoningen in Boschkens West. ,,Bij de ene woning hebben we een voorkeur voor een gezin van minstens vier personen met mantelzorg. De andere woning willen we reserveren voor bijvoorbeeld een gezin van statushouders." Wethouder Marijo Immink (Wmo) spreekt over een bijzondere samenwerking tussen de gemeente en Leystromen.