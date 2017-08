Lucratieve flitspaal aan Turnhoutsebaan Goirle komt terug

Meer schoolspullen en sportkleding: HEMA Goirle heeft nieuw concept

7 augustus GOIRLE - De HEMA in Goirle is het eerste grote filiaal in de regio dat is voorzien van het internationale concept, dat de winkelketen ontwikkelde voor wereldsteden als Barcelona en Parijs. De winkel in winkelcentrum De Hovel moet overzichtelijker zijn geworden en is ingedeeld in 'werelden'.